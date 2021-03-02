圖二：嘻關節於新北半島秘境露營區，舉辦嘻哈音樂舞蹈祭「嘻哈島」。（嘻關節提供）

嘻哈類型音樂漸漸能在各大串流排行上創下佳績，但對於嘻哈的文化許多人卻一知半解，因此致力推廣嘻哈互動文化的「The Joint 嘻關節」，即將於4月17到18日，於白沙灣半島秘境露營區，舉辦首個嘻哈音樂舞蹈祭「嘻哈島」，讓對嘻哈有興趣的民眾能透過音樂、街舞、饒舌、塗鴉等活動，拉近與嘻哈文化的距離。

在這兩天一夜的活動中，囊括台灣嘻哈各領域菁英如蛋堡、小人、國語作業簿、超過百位頂尖街舞舞者，以及頂尖街舞舞者與台灣 DJ 教父 DJ Chicano、樂團《落日飛車》及《南瓜妮歌迷俱樂部》中多位樂手開啟 Jam 派對玩即興。

除了音樂、舞蹈活動外，還有多樣的體驗工作坊，包括瑜伽、大溪地舞等超過25場大小活動及課程，其中還與台灣最大的街頭塗鴉交流活動單位-KIDZ JAM合作，於島上舉辦《塗鴉美術館》，來自台灣各地 12 位台灣塗鴉藝術家現場進行塗鴉創作，激發創作者的靈感與創意交流，同時也將開放民眾體驗塗鴉樂趣，拉近民眾與塗鴉藝術之間的距離，票價詳情請上官網查詢。

(中時 )