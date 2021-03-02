黃伯川、陳世卿請辭 財政部同意 18:122021/03/02 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 土銀（圖／吳靜君攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 土銀董事長黃伯川、合庫總經理陳世卿上周向財政部提出書面辭呈，財政部次長阮清華證實已經收到公文，並予以尊重。 黃伯川、陳世卿的遺缺則由土銀總經理謝娟娟、以及合庫董事長雷仲達兼任，財政部表示，將在最短的時間內找到接任人選，以維持業務順利運行。 戴琪誓抗陸不公貿易作為 矛頭也對準審查制度 羅莎蒙派克搶后 向對手致敬 (中時 ) #黃伯川 #陳世卿 #財政部 #土銀 #董事長 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 廖本煙遭控賄選 怒駁子虛烏有 04:102021/03/02 地方新聞 防疫優先 農林漁牧普查首推網路填報避免接觸 15:562021/03/02 寶島 金門縣農會改選理監事 20位新人順利產生 13:122021/03/02 政治 協助農民 國民黨網路行銷近6000斤鳳梨 10:502021/03/02 政治 川普抗新冠神藥羥氯奎寧功效 世衛專家小組：沒實質幫助 11:372021/03/02 國際 被問「武漢肺炎涉歧視」掉頭走人 藍委嗆蘇貞昌：就是霸凌者 11:032021/03/02 政治 挺鳳梨農 國民黨高市黨部號召訂購 14:462021/03/02 寶島 拐杖伯路邊賣刮刮樂 暖男捧場慘被坑錢 15:432021/03/02 生活 川普復出狂轟拜登 醞釀拚大位 04:102021/03/02 國際大事 敗家殺老大3／槍手放話「一個都跑不掉」 臉書轉貼「劉煥榮」紀錄片 07:152021/03/02 社會 陳鎮川砸450萬求子成功喜噴淚 04:102021/03/02 娛樂新聞 財經熱門新聞 房地合一2.0 三年內出售課重稅 - 財經要聞 - 工商時報 公股行庫人事地震 土銀董座、合庫總座請辭獲准 - 財經 - 工商 散戶被騙了 台股最慘底線曝 爆背後2大兇手 - 財經 大陸為稀土喊冤 工信部：稀土賣價只有土沒有稀 - 財經 公股行庫利多 將拉高配息 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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