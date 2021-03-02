土銀董事長黃伯川、合庫總經理陳世卿上周向財政部提出書面辭呈，財政部次長阮清華證實已經收到公文，並予以尊重。

黃伯川、陳世卿的遺缺則由土銀總經理謝娟娟、以及合庫董事長雷仲達兼任，財政部表示，將在最短的時間內找到接任人選，以維持業務順利運行。

(中時 )