根據Newzoo調查報告顯示，全球電競玩家高達15.5億人、電競產值預期在2021年突破16.5億美元，較2018年大幅成長82%。智慧穿戴品牌Garmin看準全球電競產業急速成長，台灣電玩遊戲人口超過1,450萬，為提供電競選手、玩家及直播實況主更豐富且全面的體驗，推出專為玩家打造的本我系列GPS智慧腕錶─「Instinct Esports電競潮流版」。

電競產業逐漸獲得外界認同，國際奧林匹克委員會更讓電競成為2017年亞洲室內武道運動會、2018年雅加達亞運會中大型體育競賽展示項目。電競選手與一般體育項目選手一樣，日常都需要接受嚴苛且密集的訓練，才能在每場比賽中拔得頭籌。根據加拿大Adamas Esports統計觀察，電競選手賽前每天需花超過12小時訓練，比賽中將面臨高達51種不同的壓力因素、超過千次重複性動作傷害，最高心率甚至可高達172 bpm，遠遠超過NASCAR賽車競賽選手120-150 bpm的心率，電競不僅需要靈活的智力，其消耗之體力及精神皆不容小覷。

Garmin為支援電競選手發揮表現，推出專為電競設計的「Instinct Esports電競潮流版」智慧腕錶，結合健康與運動科學，打造電競模式，玩家在遊戲及競賽時能以科學化數據持續性精準監測3大身體數據：心率、壓力指數、身體能量指數，並透過Garmin獨創的STR3AMUP!電腦直播程式將身體數據即時投射到遊戲串流平台，讓觀眾身歷其境緊張刺激的電競實況中。玩家也可於日常訓練中搭配內建超過30項室內及戶外運動模式，進行與職業運動選手相同的智慧化體能訓練，即使面對耗時的對戰，也能自帶BUFF輕鬆應對。同時，藉由Garmin「Instinct Esports電競潮流版」持續性壓力偵測，幫助電競選手及玩家進行競賽壓力管理，並在遊戲中迅速調整心態，化阻力為助力沉著突破所有關卡；透過持續性觀察身體能量指數，協助電競選手及玩家掌握對戰狀態，於日常依照健康數據調整訓練步調與生活習慣，玩家還可配合進階睡眠偵測及多項身體指標監測，充分改善睡眠及整體狀態，做好萬全準備、以更強大的信心迎接每場比賽。

智慧穿戴品牌Garmin推出專為玩家打造的本我系列GPS智慧腕錶─「Instinct Esports電競潮流版」3月5日起在台限量販售。（Garmin提供／黃慧雯台北傳真）

Garmin 「Instinct Esports 電競潮流版」可結合Garmin獨創STR3AMUP!電腦直播程式，即時將心率、壓力指數和身體能量指數顯示在直播畫面上。（Garmin提供／黃慧雯台北傳真）

Garmin 「Instinct Esports電競潮流版」錶身以美國軍用標準MIL-STD-810G打造，可耐熱耐寒、耐撞擊、耐腐蝕，防水等級可達水下100米，外觀以潮流電競的黑紅大膽設計，展現無懼的對戰精神，輕巧錶身無礙於遊戲時穿戴體驗，此次更搭配三款亞洲限定的預載電競錶面：劍盾傳說、未來領域與狙擊之王。「Instinct Esports電競潮流版」擁有長效電量，支援電競模式中續航長達80小時，智慧手錶模式下可達14天，智慧提示功能隨時顯示手機通知，對戰再入迷都不怕漏掉重要訊息。同時「Instinct Esports電競潮流版」也能紀錄日常心率、步數、行走距離、燃燒卡路里等健康數據，並提供久坐提醒、緊急通知、意外偵測、地圖資訊等功能，讓玩家登出遊戲仍能於現實中繼續冒險。

奪下多座世界冠軍寶座的電競隊伍-閃電狼職業電競隊，成立至今邁入第8年，於國內外大小賽事屢創佳績。Garmin為向閃電狼堅毅精神致敬，特別提供每位選手配戴「Instinct Esports電競潮流版」手錶，應援團隊征戰2021 GCS春季賽事。閃電狼《傳說對決》教練Lantyr表示：「Instinct Esports電競潮流版全天候健康數據蒐集，讓我們隨時精準掌握每位選手的體能與身心狀況，協助選手以最有效率的方式調整到最佳狀態。」

Garmin 「Instinct Esports 電競潮流版」應援台灣職業電競戰隊閃電狼，征戰2021 GCS春季賽事。（Garmin提供／黃慧雯台北傳真）

電競的訓練比大家想像的嚴苛，在高強度的備賽期間，選手壓力指數一度高達96，單日高度壓力等級時間累積長達近7小時；面對每日長時間的訓練後，選手們的身體能量指數明顯下降至平均25，最低只剩5；透過進階睡眠偵測發現，選手平均每日睡眠為6.2小時，其中單日深層睡眠時間最低為10分鐘。攜手Garmin透過全天候科學化健康數據監測輔助訓練，期待能幫助選手在電競世界中技壓群雄。

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