25歲的黃郁德參與計畫，畢業即就業，獲得企業加薪留用。（勞動力發展署雲嘉南分署提供／莊曜聰台南傳真）

勞動部近年推動「雙軌訓練旗艦計畫」，連結學校、事業單位共同推動「做中學、學中做」的訓練模式獲得肯定，不僅幫企業培育人才，有效解決產業缺工問題，更翻轉傳統升學觀念，滿足學子就學就業願望，該計畫正開放111學年度提案，申請期限至4月15日，有意參與的合作學校及事業單位可提出申請。

勞動部勞發署雲嘉南分署長劉邦棟指出，勞動部開辦的雙軌訓練計畫，讓參與的訓練生能藉由師徒制的職場工作崗位培養專業技能，取得文憑的同時也累積工作經歷，與業界「零時差」接軌；而合作企業透過雙軌訓練制度，培訓符合需求的專業技術人力，兩全其美，是選才、育才的優質途徑。

劉邦棟說，參與雙軌訓練計畫的雲嘉南區學子近1600位，計畫由勞動部補助學生5成學費，學生在企業訓練期間可領取訓練津貼，減輕家庭經濟負擔，畢業後也有豐富職場經歷與優勢，近3年參與該計畫的畢業生進入職場的比例突破9成7。

25歲的黃郁德參與雙軌訓練計畫，一邊上課，一邊在板金廠接受工作訓練，學習跨部門溝通與團隊合作，不只抗壓性變強，表現優異的他畢業即就業，獲得企業加薪留用，薪水待遇比同儕高，可以幫忙分擔家計，也走出一條與別人不同的路。

迎盛公司參與計畫已經有6年時間，該公司總經理曾麗芳表示，雙軌計畫能為業界培養技術專才，也藉此強化與學界連結，解決找不到人上工的問題，未來將持續提供雙軌生名額，培育適才適所的人才。

雙軌訓練計畫即日起開放111學年度提案，申請期限到4月15日止，有意願參與計畫的合作學校或事業單位，可上勞動部勞動力發展署「青年職訓資源網」查詢，或洽詢勞動力發展署雲嘉南分署。

(中時 )