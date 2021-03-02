櫃買中心2日表示，天方能源股票（3073）自3月3日起預收款券並每25分鐘撮合一次；兆遠股票（4944）自3月3日起預收款券並每10分鐘撮合一次。

天方能源股票最近30個營業日內曾發布處置，又因連續三個營業日達櫃買中心公布，或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款，經櫃買中心公布注意交易資訊，自3月3日起十個營業日（到3月16日止），改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每25分鐘撮合一次），另依櫃買中心業務規則第12條規定：各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。

兆遠股票因連續三個營業日達櫃買中心公布，或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款，經櫃買中心公布注意交易資訊，自3月3日起10個營業日（到3月16日止），改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每10分鐘撮合一次），另依櫃買中心業務規則第12條規定：各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。

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