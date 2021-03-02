是德科技（Keysight Technologies Inc.） 是推動全球企業、服務供應商和政府機構網路連接與安全創新的廠商，該公司日前宣布旗下的 5G 測試解決方案，協助建立業界第一個基於 3GPP 第 16 版標準（Rel-16）的 5G NR 資料連接。

3GPP Rel-16 標準近期發表了多項新功能，其中包含了超可靠、低延遲通訊（URLLC）。 若結合運用網路切片技術（Network Slicing），這些功能將可支援企業、工業物聯網（IIoT）應用，以及 5G 專網部署。 此外，還可協助公共安全機構提供先進關鍵任務服務，汽車產業則可將先進連接功能整合入汽車和基礎設施中，以提升交通運輸效率並促進道路安全。

是德科技提供了一套網路模擬解決方案，其中包含 5G 協定研發工具套件，協助高通科技（Qualcomm Technologies）等無線通訊領導廠商以及裝置廠商驗證基於 3GPP Rel-16 的設計。是德科技 5G 協定研發工具套件協助高通科技驗證 5G NR Rel-16 晶片。

是德科技資深工程總監 Mosaab Abughalib 表示：「是德科技協助 5G 裝置製造商，得以具備信心地推出基於最新 3GPP 5G NR 標準的產品，以便在傳統行動寬頻服務之外，拓展更多新的 5G 商機。 藉由建立業界第一個基於 3GPP Rel-16 的 5G 資料連接，晶片和裝置供應商可充分運用 5G NR 的優勢，提升運輸、物流和製造的效率，並為消費者提供更完整的基地台覆蓋率與連接速度 。」

是德科技的協定研發工具套件，協助晶片和裝置製造商針對 5G NR 信號協定進行驗證測試，以便無縫地設計原型。 藉由此協定研發工具套件，開發人員可全面存取第 1、2 和 3 層的測試參數，進而彈性地建立和執行測試案例、除錯，並可在低於 7 GHz 和毫米波頻譜上，全面分析非獨立模式（NSA）和獨立（SA）模式的結果。

(科技)