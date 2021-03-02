宅神朱學恒。（資料照片）

國民黨立委李貴敏。（資料照片，劉宗龍攝）

對於有台派大讚台積電是台灣的護國神山，連美國要保護我們？宅神朱學恒指出，想得美，有沒有想過「匹夫無罪、懷璧其罪」這句話？

宅神朱學恒今（2）日在《POP搶先爆》廣播節目中指出，很多台派喊台積電是護國神山，神功護體，什麼都不怕，可以藉此懲罰大陸，可以讓美日德低頭，可以拿晶片換疫苗。

朱學恒提醒，先去看經濟部有沒有哪一篇敢用拿晶片換疫苗的論點？都不敢，都是側翼的笨蛋說經濟部一定換到疫苗了。朱學恒說，經濟部用的理由是台積電工程師如果染疫怎麼辦？對方（疫苗廠）也只是回應：「喔！」側翼就說，太棒了，美國低頭，要先給台灣疫苗！

朱學恒嘆氣道，拜託，先不要這麼幻想，最近有一些晶片消息，對台灣並不是這麼好。

國民黨立委李貴敏補充表示，她當律師30幾年，協助VC（創投）投入半導體業，她等於是與半導體業一起成長。美國當初放棄半導體製造，英特爾也放棄，台積電目前的確是全球最強的，但也是最危險的地方。

李貴敏指出，美國看到台積電的重要，難道大陸沒看到嗎？當然也看到，所以台灣真的非常危險，美國想要，大陸也想要。若台積電出狀況，全球都出狀況。若大陸想用最快方式，會用什麼方式？就直接拿下台灣。

朱學恒提醒，台灣有沒有想過，「匹夫無罪，懷璧其罪」，台積電在台灣是衝突熱點，美日都要求分拆，目前台積電要在美國設6個廠，是否永遠都是台灣的護國神山？

(中時新聞網)