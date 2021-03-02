據勞動部統計，第二季人力需求調查中淨增加達約5萬人，為近9年來同期新高，其中，製造業第二季人力需求達2萬7233人、創近10年來新高，而包括營建工程業、批發零售業也都創下近9年新高。

勞動部推估，推估是因為新興科技應用擴展、遠距商機及宅經濟發酵，加以營建產業景氣仍強，傳產需求回溫，國內疫情控制穩，導致事業單位增僱員工需求增加所致。

此外，事業單位預計第二李人力增加主要原因為「公司營運擴增或多角化經營」、「長期缺工」及「退離者之補充」。

(中時 )