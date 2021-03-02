智慧手機品牌realme於今（2）日舉辦《2021 realme 影像技術大會 — Leap to 108MP！》，發表將於realme 8 Pro中採用的108MP相機，不僅擁有更清晰的成像品質，還具備多項全球首發拍攝功能，包含移軸縮時攝影、星空縮時攝影和全新人像濾鏡。多樣化的創新拍攝體驗，將隨著realme 8系列問世。

realme 8 Pro主鏡頭採用新一代Samsung HM2 108MP感光元件，尺寸為1/1.52吋，可輸出12,000 x 9,000高解析度相片；HM2同時支援9 合1 像素合併技術、ISOCELL Plus和Smart-ISO，確保手機在各種光源的環境下也能拍攝出清晰的照片。realme 8 Pro拍攝出的108MP照片可呈現均衡的整體曝光效果，在明亮和暗光區域均呈現鮮豔色彩和清晰成像， 放大觀看也不模糊。

realme 8 Pro主鏡頭採用新一代Samsung HM2 108MP感光元件，拍攝出驚艷清晰影像。（realme提供／黃慧雯台北傳真）

得益於HM2內建的變焦技術，realme 8 Pro在三倍無損變焦模式時使用1200萬畫素拍攝，透過連續拍攝八張1200萬畫素照片，再以清晰度增強演算法提升影像品質，達到優於光學變焦鏡頭的成像銳利度。同時也因像素較小，使成像過程更加快速。

除了宣布將採用三星HM2 108MP感光元件，realme更挑戰影像合成技術，以媲美專業相機多片段拍攝及影片編輯軟體合成效果，以星空模式的成像為基礎，提出了獨家縮時攝影演算法，每480秒拍攝30張照片，並合成1秒的縮時影片，以480倍速率紀錄星空的變化。

realme 8 Pro同時推出移軸縮時攝影的智慧型手機，為達到昂貴移軸鏡頭部份清晰，其餘虛化的成像效果，realme透過全新移軸攝影演算法，使realme 8系列不僅能拍攝出移軸特效照片，還能以10倍快速紀錄移軸縮時攝影；此外，realme在移軸模式中還提供了多項校正選項，如形狀、角度、位置和散景大小，甚至還能調整介於清晰和散景區中的過度區特效，精細的客製化最滿意的成像效果。

現今，大多數智慧型手機在進行人像拍攝時大多採用常見的背景虛化功能，realme進一步在realme 8系列中增添了3個人像濾鏡，包含霓虹燈人像濾鏡、動態人像虛化濾鏡及AI人像留色濾鏡，使拍攝更加趣味，潮流感十足。

霓虹燈人像濾鏡、動態人像虛化濾鏡、AI人像留色濾鏡。（realme提供／黃慧雯台北傳真）

realme指出，數字系列手機未來將更專注於相機技術的創新，開發更多引領攝影潮流的技術，提供用戶越級的拍攝體驗，而即將發表的realme 8系列，將以108MP及更多精彩的拍攝新功能於不久之後亮相。

(科技)