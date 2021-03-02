樂天桃猿去年挑戰4連霸失利，今年球季開打前的熱身賽也讓不少年輕球員下場，總教練曾豪駒表示，希望藉由與年輕球員間的競爭，給予老將一些刺激，新球季一軍戰力也已有大致規劃，預計會帶4、5位新秀。

曾總表示，目前球隊主力多是3連霸時期的陣容，也感覺得出來老將們對比賽有些厭倦感，而隊內球員間的良性競爭就是最好的刺激，也點名邱丹、林澤彬都是開季一軍人選。

「其實球員不用想說年紀輕就一定還要等個幾年，像是左投王志煊，他也是我們觀察也期待的人。」曾豪駒認為，能夠站在場上不是看年齡，這樣的良性競爭對球隊也是好事。

不過提到林澤彬，曾總突然話鋒一轉，「他那天打全壘打其實我沒有很開心，因為前一球我下打跑戰術，球沒有偏差太多但他卻揮空，導致壘上跑者出局。」

曾豪駒認為，全壘打固然很好，但這是他個人能力的展現，年輕球員還是要體認場上情況，以團隊為上，「我們希望看到的是團隊的整合、對比賽的解讀。」

(中時 )