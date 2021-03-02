受到疫情影響，國內許多熱門景點少了國際觀光客的消費，生意直直落，收入來源剩國人獨撐。不過有一位民眾爆料，近日到八里渡船口附近海產店消費疑似遭店家坑殺，兩道海鮮熱炒就要價800元，讓他直呼，「真的很久沒當盤子了。」

原PO在臉書社團「爆料公社二社」上表示，近日到八里渡船頭遊玩，經過老街後段一間小吃店時，心血來潮想吃本地特產，於是點了兩盤海鮮熱炒，分別是炒孔雀蛤和炒蛤蜊，沒想到竟被店家收了800元。原PO驚呼，「是觀光區正常發揮嗎？」感嘆表示，10年前曾去碧砂漁港點過一隻要價800元的螃蟹，真的很久沒當盤子了。

文章一出，網友紛紛表示這價格無法接受，「800我會連盤子都帶走」、「2盤800元...是野生親手下水抓的嗎？」、「孔雀蛤大概250，蛤蜊200，其它是服務費」。網友提醒，去觀光景點消費，最好養成先確認價錢的習慣，才不會結帳時受委屈，被當成盤子。「去觀光區的快炒店用餐真的要注意！時價、沒標價的都要小心！」、「觀光區沒有寫明確價錢的海產店最好都別去」、「看菜單，價碼上寫時價＝高風險；完全只有菜名＝99％敲盤價」。

「反正你以後又不會來吃，當然要坑殺囉！」一位網友指出，那些觀光店家，在以前就算不是假日也要排隊，還曾經要多租一店面來接客；現在除了假日有人，平日幾乎都沒人。所以現在要在觀光景點餐廳吃飯，最好做好心理準備，不坑殺的店家很少。同時，確認價錢也是客人的義務。「沒公告價錢的店，點餐前，沒口頭問價錢的，我一律認為自找的」、「點菜不問價格的人，我都很羡慕」。

一位民眾爆料，近日到八里渡船口附近海產店消費疑似遭店家坑殺，兩道海鮮熱炒就要價800元。圖為八里渡船頭公園。（摘自新北市景觀處官網）

(中時新聞網)