高雄市立美術館豪宅區路邊發生槍戰，綁匪剛遭員警開19槍擊斃，一名阿伯騎著單車「路過」現場，渾然不覺。（影片截圖）

涉及人勒贖李姓主嫌拒捕遭擊斃，肉票為嘉縣某知名宮廟董事。(袁庭堯攝)

今（2日）高雄警匪槍戰，就發生在前總統陳水扁美術館住處附近，鄰近皆是豪宅。（民眾提供）

犯嫌駕駛BMW休旅車，停在高雄美術館附近停車格，與警方展開槍戰，身中多槍送醫不治。（民眾提供）

今早高雄美術館附近爆發警匪槍戰，前總統陳水扁住家就在旁邊。（民眾提供）

高雄市立美術館豪宅區、阿扁豪宅前面，今（2日）槍聲大作，一名涉及嘉義柯姓富商擄人勒贖的李姓嫌犯，開著白色BMW休旅車停在路邊，遭警方圍捕時企圖在持槍回擊，遭警方開19槍擊斃，據了解，這起擄人案包括李嫌在共有6人，已有5嫌到案，1嫌在逃，警方已在李嫌的住處與帳戶搜出1200萬贓款，由於與柯男報案時的自稱付300萬贖金獲釋有落差，檢方還在釐清是否有低報贖金情況。

這起該起槍擊案為刑事局南部打擊犯罪中心和岡山分局、嘉義地區警方聯合偵辦一起擄人勒贖案，李嫌疑似發現遭警方跟蹤，將白色BMW休旅車停在美術館附近路邊停車格，遭警方駕車包圍，疑似朝警開槍，警方開槍還擊，雙方互轟20餘槍，李嫌身中多槍，送往附近聯合醫院急救仍不治身亡。

據了解，遭擄的柯姓富商年從事網路博弈事業，年僅30多歲，在獄中結識李嫌，對於知道他財力家財萬貫，遂找來多名共犯策劃這起擄人案。李嫌與另3嫌今年農曆過年前，在嘉義一家三溫暖前擄走柯男，經柯男打電話向家人求助，家屬便將300萬元贖金帶到嘉義朴子監理站外交錢，柯男被綁不到2小時就獲釋，但直到上月15日才向嘉義市警方報案，警方組成專案小組，今早9點許在明誠四路因李嫌拒捕，遭警方連開多槍中彈送醫不治。

不過，柯男報案時自稱付300萬元贖金獲釋，但據「聯合新聞網」報導，警方卻在李嫌的帳戶、保管箱與住處，扣得疑似贓款約1千餘萬元，檢警目前還在釐清柯男是否付贖300萬獲釋，還是「低報」贖金。

(中時新聞網)