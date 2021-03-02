新台幣保單與美元保單走勢大不同。3月有五家壽險公司、共調整170張現售或停售保單宣告利率，美元保單都是調升宣告利率，如國泰人壽11張現售美元保單「升息」5基本點（1基本點等於0.01百分比），最高宣告利率拉高到3.2％，新光人壽則是有六張現售保單升息10基本點，最高宣告利率拉高到3.3％。

但新台幣保單則多數是調降宣告利率，如中國人壽調降1張現售新台幣利變壽險，由2.25％降到2.1％，「降息」15個基本點；三商美邦人壽是調降1張現售及9張停售新台幣利變年金，降幅14～20基本點，現售保單宣告利率由1.5％降為1.3％；富邦人壽則是調降80張停售新台幣保單的宣告利率，降幅10本點。

國壽3月則還有調高三張停售新台幣保單的宣告利率，但幅度只有6基本點，調高後最高宣告利率0.32％。

在這波調整後，等於美元保單保障型主力商品宣告利率最高已普遍拉高到3～3.3％，若是理財型則維持2.6～2.99％左右，但新台幣保單最高宣告利率目前多在2.1～2.15％，理財型宣告則在1.3~1.8％之間，新台幣保單與美元保單宣告利率持續拉大，代表美元保單賣相已遠比新台幣保單好。

壽險公司宣告利率主要反應實際市場利率，3月因美國債券殖利率反彈，因此美元保單有升息空間，但新台幣部分主要還是看國內公債利率，不會因台股活絡就能拉高新台幣保單的宣告利率。

3月國壽共調整11張美元現售保單、54張美元停售保單的宣告利率，都是調高5基本點，但同步調降3張停售澳幣保單宣告利率10個基本點，及調升3張停售新台幣保單宣告利率6點。

加上富邦人壽調降80張停售新台幣保單宣告利率，三商美邦人壽調升2張停售美元保單、調降10張新台幣保單，中壽調降1張新台幣現售保單，新壽共拉高6張現售美元保單，等於3月共有170張保單調整利率。

(工商 )