生達化學製藥股份有限公司二廠地下水污染整治場址改善有成，地下水污染物「氯乙烯」、「1,2-二氯乙烷」、「二氯甲烷」及「甲苯」經驗證濃度均低於地下水污染管制標準，環保署2日公告解除地下水污染整治場址列管，此為今年度首處含氯有機溶劑整治場址解除列管案。

環保署為確保全國土壤及地下水環境永續安全，於101年辦理生達化學製藥股份有限公司二廠土壤及地下水污染調查工作，發現地下水受含氯有機溶劑污染。臺南市環保局依土壤及地下水污染整治法規定，101年7月6日公告為地下水污染控制場址，歷經相關調查及應變必要措施，環保署於103年1月27日公告為整治場址。

臺南市環保局要求該公司提出整治計畫，歷經六年致力污染改善，期間由環保局邀集專家學者定期召開會議，監督整治計畫進度，109年12月經環保局進場驗證，結果顯示地下水污染物濃度已低於管制標準，故解除地下水污染整治場址列管。

環保署強調，工廠周遭環境保護極仰賴業者善盡社會企業責任及義務，做好相關生產設施及污染防制設備保養維護工作，降低環境污染的機率。透過環保單位嚴謹把關整治進度，業者落實污染整（防）治工作，才能有效完成改善，如期復原土地環境，維護國民健康。

(工商 )