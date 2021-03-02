為落實公司治理，金管會力推四大措施。金管會證期局副局長郭佳君2日指出，2021年有608家上市櫃董監事將進行改選，今年董監候選人將全面採「提名制」，也就是股東會上不會再出現突襲提名出現股東不認識的人，股東也較有時間認識、評估候選人，利用電子投票行使權利。

郭佳君指出，為配合全體上市櫃公司已在2018年全面實施電子投票，在新版公司治理藍圖（2018～2020年）中，進一步落實電子投票便利股東行使權利的功能，金管會已要求全體上市櫃公司自2021年起董監事選舉採候選人提名制，且要載明於章程。

據公司法第192條之一規定，上市櫃公司應於股東常會開會40日前或股東臨時會開會25日前將董事候選人名單及其學歷、經歷公告。

第二，實收資本額達「新臺幣20億元以上未達100億元」之上市櫃公司，應自2021年起提供英文版的股東會議事手冊、年報及年度財務報告。郭佳君指出，2019年開始就已要求實收資本額100億以上、外資持股比30％以上的公司要提供英文版財報，目前已有166家上市櫃提供，今年要有371家提供英文財報。

第三，「實收資本額達100億元以上未達150億元」或「外資及陸資持股比率合計達30％以上」的上市櫃公司，應自2021年起發布中英文版重大訊息。郭佳君指出，前者達31家上市櫃、後者達47家，若加上實收資本額150億元以上的上市櫃共有166家公司必須從今年開始發布中英文版重大訊息。

郭佳君指出，若是沒有按規定發布的公司，證交所會先函請改善，若還是不改善會開罰3萬元違約金，若是刻意不發、一年內累犯者會可開罰5萬到500萬元。

第四，公開發行綜合證券商、上市櫃期貨商，及實收資本額達20億元以上未達100億元非屬金融業之上市櫃公司應自2021年6月底前起「設置公司治理主管」。郭佳君表示，已有119家上市公司、118家金融業在2019年6月就完成，今年有371家上市櫃須設置公司治理主管。

(工商 )