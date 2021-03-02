伴隨高端包材陸續投入量產，優化產品組合，永裕（1323）去年第四季營收季增9.85％，單季EPS0.8元，季增25％，一舉烘托全年毛利率25.27％，創近四年新高，EPS3.2元，攀歷年次高表現。今年應可持續受惠顏值經濟帶動的化妝、保養消費及環保材帶動商機，表現更上層樓。

此外，永裕數年前即已進行相關環保材料的研發創新，以提升競爭優勢，並已不斷將Bio生質塑料、PCR改質複合材料、減碳複合材料等環保材的開發、替代料、減重瓶與回收材的改質再利用等之研發成果行銷予客戶，目前已陸續出貨中，強化長期利基布局。

永裕主要產品為化妝品、家庭用品、藥品等包材容器，客戶包括資生堂、3M、Chanel、花王、嬌生、SK-II、P&G、蘭蔻等國際大廠。

永裕表示，去年受惠客戶深耕網購市場帶動需求熱絡暨高端包材陸續投入量產，優化產品組合，以及強化兩岸精實管理，提升生產效率、降低人力成本，以致營運在疫情肆虐及新台幣匯率升值影響下，獲利表現優於預期。

今年若疫苗施打更加普及，全球應可陸續解除活動管制，有助消費力道的提升，業績、獲利更上層樓。浙江新廠第一期工程已順利推進中，預計2022年/Q1完工、2022年/Q2投產。

(工商 )