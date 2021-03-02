Bose自推出了遮噪睡眠耳塞就成為了不少使用者的睡覺必備恩物，而今年其再推出全新Bose遮噪睡眠耳塞 II，加入了全新音訊、囊括35首以上的精選內容，包括14款遮噪音效、15種「自然景觀」音效、10種放鬆音調等，以幫助緩解影響睡眠的緊張情緒，搭載全新聲學系統和電子晶片，採柔軟貼合的耳塞設計，經使用者測試證實可以帶來更好的睡眠品質，定價8100元。

Bose遮噪睡眠耳塞 II，8100元。（Bose提供）

(中時 )