睡覺必備恩物 Bose推出全新遮噪睡眠耳塞第二代 18:552021/03/02 中時 石欣蒨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 Bose自推出了遮噪睡眠耳塞就成為了不少使用者的睡覺必備恩物，而今年其再推出全新Bose遮噪睡眠耳塞 II，加入了全新音訊、囊括35首以上的精選內容，包括14款遮噪音效、15種「自然景觀」音效、10種放鬆音調等，以幫助緩解影響睡眠的緊張情緒，搭載全新聲學系統和電子晶片，採柔軟貼合的耳塞設計，經使用者測試證實可以帶來更好的睡眠品質，定價8100元。 Bose遮噪睡眠耳塞 II，8100元。（Bose提供） ABB推出新一代協作機器人 跑鞋裝晶片 APP教練客製指導 (中時 ) #Bose #遮噪 #睡眠耳塞 #全新 #使用者 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 SUBARU Outback預售熱銷 XV GT Edition、第二代Levorg接力登場 15:572021/03/02 汽車情報-汽車新聞 飯店住房推特定優惠 消費者看「招」 12:172021/02/27 生活 陸元琪女兒球鞋被丟轟遭霸凌 校方致歉：歸還同款全新球鞋 15:052021/03/02 娛樂 全新光電董事長陳建良：化合物半導體 乘5G起飛 04:102021/03/02 財經要聞 探索無邊疆域 全新哈雷跨界車款The Pan America™ 隆重登場 15:172021/02/26 機車情報-機車新聞 All-New SUBARU Outback啟動預購 全新搭載高科技EyeSight 4.0 04:102021/02/26 產業特刊 晶華酒店客房服務再創新 設置健身魔鏡 客房瞬間成私人健身房 18:532021/02/26 生活 高通獲鐵三角、漫步者藍牙音訊訂單 續攻無線音訊市場 19:092021/02/26 財經 《半導體》前3大動能就位 鈺太Q1營運再拚新高 17:052021/02/25 財經 《其他電子》鴻海獲Fisker電動車大單 外資按讚肯定 11:082021/02/25 財經 絲棋老師狂推的新品 修飾5大瑕疵 完美後製無瑕肌 17:582021/02/25 美妝 科技熱門新聞 漲不停 海空運調升附加費 - 產業．科技 - 工商時報 台通訊設備產值飆 PCB供應鏈沾光 - 產業．科技 - 工商時報 新藥股出頭天 2021全面收割 - 日報 韓國人都想買iPhone！三星跟LG墜深淵 - 科技 - app01 聲寶龜山總部動土 明年Q1進駐 - 產業．科技 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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