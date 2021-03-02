台中市北區富強街一處大樓住宅，2月27日上午十點多發生一起墜樓案，一名69歲郭姓婦人從住處7樓陽台墜落到1樓採光罩，鄰居發現報警，警消到場，郭婦竟自己順著消防員架設鋁梯下來，躺上擔架後就醫。現場消防人員都驚呼：「婦人真的命大！」，警方事後詢問，婦人還聲稱她是看風景不慎摔落。

69歲的郭姓婦人2月27日上午10點多，被鄰居發現她從7樓陽台墜落1樓遮雨棚，立刻打119報案求助，消防人員到場發現，婦人坐在遮雨棚上、意識清楚，架設鋁梯爬上遮雨棚後，婦人還能自己順著鋁梯從遮雨棚下來，更自行躺上擔架，由救護車送醫，送醫後只有四肢擦挫傷。

警消人員表示，現場勘查發現，婦人從7樓墜落後，先撞到了3樓及2樓外牆冷氣遮雨棚，接著才落在一樓遮雨棚上，墜落力道經2次緩衝，婦人才會幸運未受到重傷；警方事後詢問，婦人則自稱是看風景不慎摔落；唯家人及鄰居表示，婦人有憂鬱症病史曾有輕生紀錄。

(中時 )