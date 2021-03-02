演出近期《我的家政夫渚先生》等多部日劇的演員多部未華子1日在官網宣布懷孕，目前進入安定期。她去年主演《渚先生》爆發人氣，而2019年主演NHK《這筆經費不能報銷！》原訂今年4月要播出續篇，但在去年拍攝前多部所屬的經紀公司提出辭演，續篇製作因而中止，多部宣布孕訊後，仍有許多劇迷希望《經費》續篇能重現螢幕，不過多部在公布孕訊中表示「會依身體狀況調整工作」，並向所有給予她支持協助的人們致謝。

多部未華子與深田恭子、永野芽郁三人連續4年為當地平價電信業「UQ」任代言人，廣告中一向組成三姐妹，深田恭子扮大姐、多部未華子扮二姐、永野芽郁當小妹，廣告效果極佳，半年內讓品牌認知度由24%提升至90%。1日該業者再推新廣告，三人猶如《哈利波特》世界中的魔女老師，扮相冷豔，三人告訴魔法學院中的學生們「你們知道如何孝順？就是加入學生特惠方案！」

她2019年10月與攝影師老公熊田貴樹結婚，熊田為影視作品拍攝視覺，例如日劇《四重奏》視覺、安室奈美惠《FEEL》專輯封面，也擔任眾名女團如perfume、少女時代、TWICE等視覺攝影，並為眾多時尚雜誌封面拍攝雜誌封面等，多部未華子即是在工作場合與老公相識進而交往。

多部未華子的攝影師老公熊田貴樹為TWICE拍攝的專輯封面。（來源：http://www.takakikumada.com/music/TWICE）

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