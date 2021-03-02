百萬YouTuber蔡阿嘎和老婆二伯，婚後陸續生下兒子蔡桃貴、蔡波能，一家四口深受網友喜愛， 而二伯去年4月生下小兒子蔡波能後，沒刻意減肥，體重意外飆升，近期便努力運動瘦身，日前她帶著孩子去爬山，秀出明顯腹肌，讓不少網友看了驚呼瘦好多。

照片中，二伯穿著運動套裝，外套一脫，裡面是件小可愛，只見她露出平坦小腹，隱約還能看出腹肌、馬甲線，吸引許多網友留言大呼「辣媽」、「這身材！完全不像生了小孩一樣」、「有瘦有瘦」、「根本是少女」。

二伯瘦身成功，還瘦出腹肌。（圖／翻攝自IG）

有趣的是，蔡阿嘎也前來開完笑說：「修圖軟體好強！什麼APP」，反被網友吐槽「看樣子今晚肯定顧家門了」、「想睡客廳嗎」、「阿嘎要跪算盤了」、「100種離婚理由」。

事實上，二伯之前生完二胎，曾透露自己月子過太爽，加上還在哺乳期，讓她覺得不會變胖，所以沒有節制的吃，沒想到後來體重大幅增加，讓她下定決心要認認真減肥，並分享產後甩肉的秘訣，強調「產後3個月是黃金瘦身時期！」除了仰賴簡單飲食之外，每周都會安排運動2次，每次時間介於10至20分鐘之間，而她也說過運動不只是想減肥，也希望因此鍛鍊體力，才能比較有力氣和兒子們玩，「運動要瘦真的很難，但至少體態可以變成自己喜歡的樣子」。

(中時新聞網)