獸醫師和動保員在小貓身上裹上麵粉，吸附油脂和黏膠。（新北市動保處提供）

小貓脫困後恢復精神。（新北市動保處提供）

去年底新北市警局內2隻幼貓受困黏鼠板，日前新北市板橋某工廠倉庫又傳出1隻小貓被黏鼠板黏住，板橋動物之家獲報前往救援，獸醫師先淋上沙拉油讓黏膠失去黏性，小貓和黏鼠板分離後，再撒麵粉在小貓身上搓揉，使麵粉包覆油和黏膠，讓小貓恢復自由。

新北市動保處日前接獲民眾通報，板橋某工廠倉庫有小貓被黏鼠板黏住動彈不得，動保員驅車前往，祇見小貓身體左側完全被黏住，遂連同黏鼠板把小貓帶回板橋動物之家，由駐區獸醫進行救援。

受驚嚇的小貓過於激動，獸醫師注射鎮靜藥物才得以著手進行救援。獸醫師與動保員將沙拉油倒在貓和黏鼠板的交接處，並不斷搓揉讓黏膠失去黏性，才順利將牠和黏鼠板分離，然後在小貓身上裹上麵粉搓揉，吸附油脂和黏膠。小貓離開黏鼠板後，快速地恢復精神。

獸醫師表示，民眾如遇到動物被黏在黏鼠板上，千萬不可直接將動物從黏鼠板上拔下，此舉會造成皮肉分離反而害了牠，須使用食用油、嬰兒油或卸妝油等不傷身油脂；油脂有包覆黏膠的特性，能讓動物在不受傷害情況下從黏鼠板分離。

另使用卸妝油能乳化黏膠，能較好清除動物身上黏膠，後續再使用麵粉搓揉，去除油脂和黏膠，沾黏嚴重時通常無法一次清潔乾淨，可用溫水沖洗擦拭後，再重複使用麵粉搓揉及沖洗步驟，並切記要將動物吹乾，不要讓動物脫離黏鼠板後反而感冒。

動保處呼籲，使用黏鼠物件須謹慎，不要放置開放空間或可能有其他動物行徑路線上，造成動物受傷甚至死亡。民眾若有發現受難動物，可撥打動保處專線02-29596353通報，動保處將即刻派員前往救援，並將動物帶回醫療照護及收容安置。

(中時 )