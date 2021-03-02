勞工到新公司報到時，公司人資通常會要求新人簽署報到文件跟繳交相關資料，但若訂工作規則，要求所有新報到的員工，都須提供「警察刑事紀錄證明書（良民證）」，甚或會計、人事或總機人員都要，未提供就解約。北市勞動局長陳信瑜指出，此顯然於法無據，不得逾越法令、需索無度。

「雇主要求員工必須提供的相關文件，是否法有據？」這是勞工所提出的疑問。陳信瑜表示，許多公司會在工作規則中，訂定員工除須提供基本資料外，最常見的就是「良民證」、「個人信用報告」、「前一份工作的離職證明書」、「退伍令」等，但卻出現規定，「如未提供，視同解除雙方勞動契約」；事實上司要求員工所提供的資料，除非與工作相關，或是法有明訂。

陳信瑜提醒，雇主要求員工提供的資料，應尊重員工的意願，不可逾越法令規定，像是要求保全人員提供良民證，則是合法的，但若要求所有新報到的員工都須提供良民證，包括會計、人事或總機，則於法無據。

陳信瑜說，雇主訂定工作規則時，應以一般性且全體員工適用的內容為主，若是與工作相關的資格證明書、文件或良民證，建議可訂於雙方的勞動契約中。

「勞動局會嚴格把關、審查！」陳信瑜呼籲，按《勞動基準法》第70條規定，雇主僱用勞工人數在30人以上者，應依他的事業性質，針對工時、休息、休假、工資、津貼及獎金、紀律、考勤、請假、獎懲及升遷、受僱及解僱、資遣、離職及退休、災害傷病補償及撫卹、福利措施等相關事項，訂立工作規則，並報請主管機關核備、公開揭示，「工作規則訂定的內容，以不逾越法令規定為原則！」

(工商 )