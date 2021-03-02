台灣稅籍者 五月要報綜所稅 19:092021/03/02 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財政部高雄國稅局指出，依照所得稅函釋規定，國人涉及三種情況將列為台灣稅籍，包括在台灣有戶籍且居住滿31天、在台居住未達31天但經濟重心在我國、無戶籍但居住滿183天，皆會被視為我國稅籍，五月需申報綜所稅。 外籍人士則分為兩種，若在台滿183天則屬於我國稅籍、應申報繳稅；但如果是在台居住未滿183天、則為他國居住者，不用申報綜所稅。 疫情衝擊財政 美部分州政府 討論徵富人稅 在野黨不約而同喊課囤房稅 (工商 ) #稅籍 #居住滿 #國稅 #申報綜所稅 #五月 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 鳳梨農要不要來買這？ 台中這社區翻倍獲利 轉手全賺 14:402021/03/02 房市新訊 買賣未上市櫃股票 2021起課稅 04:102021/03/02 金融．稅務 營運續強 瀚宇博、鈺太添翼 04:102021/03/02 證券．權證 2月亂流多 壽險：看見三光明面 04:102021/03/02 金融．稅務 公股銀拚海外獲利 火力全開 04:102021/03/02 財經焦點 在野大聯盟打房 搶攻青年票倉 04:102021/03/02 政治要聞 力智電子2日申請登錄興櫃股票 15:122021/03/02 財經 劉佩真》打房觀望轉淡 329檔期買氣微升 10:002021/03/02 海納百川 《產業》研調：2020年新能源車銷售290萬輛 估今年390萬輛 14:152021/03/02 財經 房地合一2.0 三年內出售課重稅 04:102021/03/02 財經要聞 《半導體》應廣大方派利5元 今年營運續樂觀 08:352021/03/02 財經 財經熱門新聞 散戶被騙了 台股最慘底線曝 爆背後2大兇手 - 財經 房地合一2.0 三年內出售課重稅 - 財經要聞 - 工商時報 股市崩到何時？ 股災狂賺分析師警告：再一步災難重演 - 財經 3月進入台股2020年報月 高配息、高殖利率股價走勢可期 - 財經 銷量大好卻爆虧損 電動車決戰大陸 特斯拉殺手誰勝？ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。