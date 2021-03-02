財政部高雄國稅局指出，依照所得稅函釋規定，國人涉及三種情況將列為台灣稅籍，包括在台灣有戶籍且居住滿31天、在台居住未達31天但經濟重心在我國、無戶籍但居住滿183天，皆會被視為我國稅籍，五月需申報綜所稅。

外籍人士則分為兩種，若在台滿183天則屬於我國稅籍、應申報繳稅；但如果是在台居住未滿183天、則為他國居住者，不用申報綜所稅。

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