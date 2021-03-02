新北市教育局今（2）日舉辦「第2屆新北創新教育加速器Demo Day競賽」，由22校進行25件計畫育成展示與競賽，經教育界、產業界等資深專家學者激烈討論分別選出三民高中與瑞芳高工2所學校2方案獲得每年500萬，3年共計1500萬旗艦級支持經費。現場並邀請41所對教育有興趣之大學、外界NGO與廠商觀賽共同投資教育、投資未來的人才，截至下午4時已有23方案洽談媒合中。

新北市副市長劉和然表示，全球教育逐漸邁向數位化、創新化、國際化，新北市自2019年起首創「新北創新教育加速器計畫」，鼓勵學校跨團隊合作、提出創新教育方案，並尋求企業及大專院校等「天使投資人」挹注資源。各校的創新提案，不僅展現學校多元的豐沛活力，更實現跨教育階段校際間資源共享與互助合作，達成創新共好的理念，希望促使更多優秀學子適性揚才、在地就學。

三民高中與瑞芳高工同時榮獲旗艦級補助，三民高中校長沈美華表示，後疫情世代導致世界的變化加劇，因此「新科技青創計畫」導入教學經驗豐富的跨國企業資源，攜手蘆洲、鷺江國中共同構建新媒體學校，計畫內容搭配易於上手的Arduino與教育型無人機為主軸，結合新媒體應用來發展課程，並連結國內大學合作，滿足學生需要並深化新媒體學校特色。

瑞芳高工校長顏龍源表示，「三創山坊生活學園加速器計畫」獲得旗艦級，計畫內容結合社區美食與學校室內空間設計科、電子科、製圖科，讓特教弱勢生在學校習得技能，畢業後提供就業能力，促進特教生社會適應。

均一平台教育基金會執行長呂冠緯表示，新北創新教育加速器是一個很好的催化劑，從各校方案裡看到滿滿的創意，也看見學生從實際體驗與設計的過程中，培養出的創新思考與團隊合作技能。

台灣吧共同創辦人暨執行長蕭宇辰表示，面對未來，培養學生面對挑戰的能力是主要關鍵。這個計畫讓學生在校園內模擬創業的過程，培養解決問題、團隊合作、資源開發的能力，也讓產業看見新北教育可能的前進方向。

教育局表示，第二屆加速器計畫各申請團隊以校本特色發展出39件創新方案，其中25件方案通過初審，計畫涵蓋資訊、科技、心理諮商、桌遊、語文、國際教育等，去年8月起進入育成階段，由教育局提供各校育成經費，邀請來自教育界、產業界等資深專家學者，擔任諮詢導師入校一對一指導，把夢想化為實際可行的方案，鼓勵與支持學校進行跨國、跨校、跨學制及跨領域的各項教育合作及創新教育方案，逐步建立團結、創新及資源整合的教育平台，作為各校、各學制及各領域整合與連結的管道。

(中時 )