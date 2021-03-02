前美國總統川普任期內，陸美貿易戰爆發，甚至傳出北京當局將拿出稀土供應做為貿易談判籌碼，由於科技產品所須原物料涉及稀土，甚至有學者認為只要美國想發動貿易制裁，打出稀土牌將是個選擇。然而，大陸工業和信息化部部長肖亞慶近期才提及，不能單押稀土供應為發展條件，更有專家提到，大陸發展稀土加工技術，其實更要注意。

肖亞慶1日提到，大陸稀土沒賣出「稀」的價格，卻只賣出「土」的價格，這與惡性競爭，導致資源被浪費、環境問題都必須檢討，並指出應該仿效日本企業，在稀土應用發展投入開發。

先前英國《金融時報》報導，北京當局正在研究是否管制稀土出口，打擊美國國防部及其承包商，影響美國生產F-35戰機，造成美國戰略物資斷鏈。不過，大陸官媒《環球時報》卻提及大陸不是稀土出口的絕對壟斷者。但在2019年，大陸官媒《人民日報》就提到，北京當局反對美方拿大陸生產的稀土生產對付大陸的工具，建議北京限制稀土出口，甚至有學者認為，稀土牌將成為反擊美國發動貿易戰的殺手鐧。

財經媒體專欄作家David Fickling提到，北京在2010年釣魚台爭端時，曾限制向日本出口稀土，的確能產生牽制日方的效果，但卻讓各國意識到稀土供應來源應該多元性。澳洲最大稀土生產商Lynas也在之後與日本「石油天然氣金屬礦物資源機構（JOGMEC）」合作，甚至在2019年陸美貿易戰重燃之際，與美國公司合作，打算在美國建立一條稀土加工的生產鏈。

實際上，稀土加工技術更傷害環境，這也是歐美國家雖然發展科技產業需要大量稀土來源，卻仍以進口方式進貨稀土產品。也因如此，大陸發展稀土加工技術帶來的環境問題，以及近年來大量開採導致庫存並未如預期還仍獨自掌握市場話語權，加上澳洲提供加工技術，相繼與日本、美國等國合作，這讓北京當局不得不採取新措施，以防該產業所掌握的優勢流失。

(中時新聞網)