國道3號位於苑裡社苓、山柑重畫區的涵洞喇叭口，常因行車視線不良發生車禍，車輛行經該處必須減速慢行。（巫靜婷攝）

車輛出入國道3號位於苑裡社苓、山柑重畫區的涵洞，常因視線死角與重畫道路的來車發生車禍。（巫靜婷攝）

國道3號貫穿苗栗縣苑裡鎮社苓、山柑里農地重畫區，沿線設有8個涵洞方便民眾通行，但因涵洞喇叭口設計不良，兩側常有樹木枝葉遮蔽行車視線，導致涵洞口車禍頻傳，經相關單位會勘，認為砍樹治標不治本，高速公路局擬編預算，改善設計不良的喇叭口，拆除兩側水泥護欄及鐵網增加轉彎視線。

國道3號貫穿苑裡社苓、山柑農地重畫區，重畫道路沿線設有8個涵洞，方便車輛通行，但路口為喇叭口設計，未設置號誌及照明設施，兩側又有樹木枝葉遮蔽，行駛在重畫道路的車輛看不見涵洞，當發現涵洞有車輛出入，來不及反應常發生車禍，去年有年輕騎士因此喪命，其母淚喚政府重視交通安全。

苗栗縣議員張顧礫接獲陳情，去年底在議會質詢，要求縣府及警局改善易肇事路口，年輕騎士喪命的路口已經加裝特種閃燈號誌，而目前其他涵洞口除了有道路反射鏡，喇叭口兩側遮蔽視線的樹木枝葉也砍除，但是地方民眾仍認為「砍樹治標不治本」。

地方民代、里長均關心涵洞口改善的問題，經過相關單位會勘，大家認為是出入涵洞的喇叭口設計不良，希望高公局改善，增加轉彎視線角度，而重要路口則希望警方能增加特種號誌或車禍熱點警告標示，強化用路人識別度，降低路口肇事率。

張顧礫指出，發生A1事故後，高公局展現誠意表示願意改善，且承諾今年編列預算，改善苑裡地區易肇事的國道涵洞口，其中喇叭口兩側會影響行車視線的水泥護欄及鐵網必須拆掉，並移除兩側轉彎處的樹木、地面考慮鋪設水泥，以免雜草樹木任意生長，遮擋行車視線，可望明年動工。

(中時 )