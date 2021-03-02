搶救鳳梨果大作戰，雲朗集團宣布加碼採購鳳梨，由旗下桃園「皇家薇庭」婚宴會館打頭陣，即日起至7月底凡到皇家薇庭舉辦婚宴、春酒、聚餐等桌宴，每桌將再贈一份鳳梨水果切盤，代表對在地農業的心意，藉此支持在地農業和低碳足跡飲食。

雲朗集團表示，此舉也更能夠在4月至7月間，在鳳梨盛產的季節時供應外觀、甜度、含水度、果實完整度更達完美狀態的鳳梨提供給消費者。

最近各地掀起一股鳳梨認購熱潮，包含大立光、友達等多家企業，紛紛大量採購台灣鳳梨，除了許多大型科技業與金融業出手相挺，許多餐飲業同樣拋磚引玉，如微熱山丘、春一枝等超過10幾家業者，採購大量噸數的台灣鳳梨以表支持。

除了認購方式，位在桃園的「皇家薇庭」今也宣布，即日起至7月底，凡在皇家薇庭宴席之所有餐敍，舉凡婚宴、公司聚餐、家族聚會，每桌再贈一份鳳梨水果切盤，以50桌宴席來說需使用25顆鳳梨，皇家薇庭一年約有16,000桌宴席需求，每月平均約有1,300-1,400桌，至7月底即有約3,500顆鳳梨的採購量，以此行動支持在地農業發展，並促進低碳足跡食品的推廣。

(中時 )