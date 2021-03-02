聲寶集團看準商機，斥資4億元興建林口企業總部大樓，2日動土，桃園市長鄭文燦受邀參與。(蔡依珍攝)

聲寶集團看準商機，斥資4億元興建林口企業總部大樓，2日動土，桃園市長鄭文燦受邀參與。(蔡依珍攝)

聲寶集團看準商機，斥資4億元興建林口企業總部大樓，2日動土，桃園市長鄭文燦受邀參與。(蔡依珍攝)

聲寶集團看準商機，斥資4億元興建林口企業總部大樓，2日動土，桃園市長鄭文燦受邀參與。(蔡依珍攝)

聲寶集團看準商機，斥資4億元興建林口企業總部大樓，2日動土。(蔡依珍攝)

聲寶集團看準商機，斥資4億元興建林口企業總部大樓，2日動工，將旗下5企業整合一起進駐，桃園市長鄭文燦受邀動土，讚占地約3.7萬坪的聲寶林口廠還將投入滯洪池工程，並提到聲寶位處的工四工業區原被畫為山坡地，水務局積極推動畫出，解編後可望發展成新的科技新創聚落。

鄭文燦表示，工四工業區早期被畫定為山坡地，限制多，像是建築不能超過14公尺，「蓋到4層樓就超過了！」再投資遇到很多天花板，產業發展受限，但其實地是平的、坡度在5％以下，水務局積極推動工四工業區龜山區部分山坡地畫出工作，解編後讓工業區內企業投資意願提升且發展更具彈性，將形成新的產業聚落。

鄭文燦說，聲寶集團深耕台灣多年，是國內知名家電品牌，家電廠原設在工四工業區，遷到台南後，許多企業紛紛洽詢獵地，但聲寶都婉拒，如今不但要在工四工業區興建企業總部大樓，也積極投入滯洪池工程，完工後將發展為科技新創園區，吸引更多優秀企業投資及人才進駐，帶動桃園發展。

「台灣要多投資自己，能力強不必靠別人！」聲寶公司總裁陳盛沺表示，在龜山區興建企業總部大樓，是聲寶畫時代的開始，1樓將設置聲寶家電商品展示中心及日本「莞固和食」中央廚房，2樓以上為辦公大樓，並規畫進駐東源物流、瑞智精密、盛寶建設及頑味國際（莞固和食）等聲寶集團旗下企業，5企業總經理在一起互相切磋、資源共享，發揮集團經營治理綜效，他也樂見未來山坡地解編後成立產業發展園區，帶動地區繁榮。

鄭文燦也提到，桃園是全台灣投資的亮點城市，在經濟部投資台灣三大方案中，桃園共獲投資達2429億元，佔全部投資金額約20％，全國第一，未來市府「投資服務中心」將持續以「單一窗口、全程陪伴」的投資服務，吸引更多企業根留台灣、投資桃園，創造更多產值及就業機會。

(中時 )