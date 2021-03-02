宅配通（2642）26日公告去年營收39.83億元，獲利2.09億元，EPS2.19元，董事會通過每股配發現金股利1.8元，三項都創公司2013年12月股票上市以來新高。公司上周五也公告取得桃園觀音1.13萬坪土地，建物面積有7,088坪，預計今年8月啟用，做為公司北部地區的家電物流統倉，今年營收、獲利都是以雙物數成長為目標。

宅配通高階指出，觀音長租的倉儲建物，原是家樂福的統倉，公司租下後部分現有面積不大的倉儲將退租，實際增加的倉儲面積約兩千坪，觀音大型倉儲使用後，透過集中管理，倉儲間無效趟次將減少，人力也可做更有效的調度運用。

宅配通長期以來業績表現穩健，去年因為新冠肺炎疫情讓宅經濟發燒，公司業績有明顯成長，除了讓順利達到獲利2億元以上目標，配發的股利也將從去年的1.2元大幅提高為1.8元。

宅配通去年業務是從年初好到年尾，全年電商業務營收占比自25％提高到30％，今年將持續擴充車隊與倉儲，倉儲以租用為主，車隊部分現有約1,200台貨車與200台機車，今年準備再各增加上百台。公司的大嘴鳥網購事業，去年業績倍數成長，今年將從食品擴充到非食品，乘勢做大物販事業。

另公司今年將持續智能化的投資，包括AI行控中心與路順系統等，北部家電統倉第二季也將導入自動化設備。宅配通目前在全省有16座倉儲，三萬多坪使用面積。

(工商 )