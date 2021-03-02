主計總處2日公布的國情統計通報指出，今年元月我國65歲以上的老年人口升至380.4萬人，占總人口比率續升至16.2％，由於女性較長壽，女性：男性約100：84。

主計總處指出，2015年底我國老年人口還不到300萬人，今（2021）年元月升破380萬人，老年人口增加得非常快，台灣近年由於老年人口成長，而幼年人口（15歲以下）減少，老化指數（老年人數除以幼年人數）因此逐年升高。

我國老化指數已由2015年的92.2升至今年元月底已達128.7，各縣市差異頗大，主計總處說，以新竹市、新竹縣、桃園市的老化指數最低，皆低於90，顯示這些城市比較年輕，老化程度較高的前三名依序是嘉義縣227.9、南投縣175.6、屏東縣175.0。

六都以桃園市、台中市較年輕，元月底的老化指數皆低於100，接著依序是新北市（129.2）、台南市（139.4）、高雄市（143.7）、台北市（144.9），六都裡以台北市最老。

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