搶餐飲與住房商機，台北美福飯店「彩匯」自助餐廳推出「你生日，我請客!」優惠活動，四人同行慶生，可享一位當月壽星免費。美福飯店並自即日起至6月30日推出「餐飲滿額住宿優惠」，凡於全館餐飲消費滿6,000元，憑單筆發票可以4,042元的入住行政客房。

台北美福飯店「彩匯」自助餐廳集結港、台等亞洲料理、西式美饌、日式握壽司、甘露煮等風味餐點，以及現場窯烤的印度烤餅、坦都里烤肉等印度美食，還有手工甜點，除了豐富的自助餐點，為創造賓客不一樣的用餐體驗，午、晚餐期皆提供有「位上單點主菜」，午餐時段提供「經典油封櫻桃鴨腿/紅醋栗醬汁」、「香煎龍蝦身佐海膽醬/干貝/松露醬炒野菇」及「金牌極黑和牛無骨牛小排/松露醬汁」；晚餐時段提供「西班牙伊比利帶骨戰斧豬/波特酒醬汁」、「香煎龍蝦身佐海膽醬/干貝/松露醬炒野菇」及「香煎極上A5日本和牛」，不定期更換菜色，用單點式的精緻用餐品質，創造出自助餐的新風景。

到美福飯店慶生不只有餐飲優惠，並可享有超住宿優惠，於活動期間全館餐廳消費，單筆折扣後金額滿6,000元，即可憑此發票入住行政客房。擁有15坪大空間、挑高寬敞的行政客房，大片落地窗的設計，讓溫暖朝陽或幽靜星空自然撒落。客房內貼心規劃有走入式大型更衣間、大理石淋浴空間和獨立浴缸，以及日本Toto專業免治馬桶，可靈活調整出水高度的德製Hansgrohe淋浴柱，讓沐浴過程更顯雍容愜意；夜晚享受百年傳奇品牌美國席夢思客製床墊的舒適入眠。每間客房均提供有多樣精選的免費Minibar點心與飲品，還可享受戶外恆溫泳池，設備齊全的健身房，擁有蒸氣室、烤箱等設備的男女三溫暖，以及全新規劃的「兒戲」親子遊戲室。

(工商 )