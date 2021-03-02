婆媳間失和屢見不鮮，沒想到日前有一個家庭，竟然上演公公與媳婦聯手打走婆婆的戲碼，還鬧上警局，經過詢問，才知道媳婦不想守活寡「1打2」帶小孩，於是堅持要和公公發生關係，卻因為喬不攏時間，和婆婆起衝突，宛如八點檔的劇情，直接在現實生活中發生，令許多人都感到不可置信。

資深媒體人林裕豐分享，在《震震有詞》分享這起真實案例，他提及，一名媳婦嫁到夫家後生了1男1女，後來丈夫到外地工作，她常年待在家裡如同守活寡，萌生離婚念頭。

公公婆婆看見媳婦鬧脾氣，急忙出面安撫「如果這女孩子鬧離婚，那兒子是不是就不在外地工作了，那怎麼安心工作呢」，經過協商最後協商，公公竟然對婆婆說：「我不主動，但如果媳婦有這個要求，我願意承擔，不讓她守活寡」，婆婆迫於無奈只好接受，但這樣的不倫關係維持了7年。

但某個「禮拜天」，婆婆因為公公不再和她發生關係，非常生氣，因此討論出一個禮拜二人分別負責三天，怎料，婆婆認為「禮拜天」應該算是她的，可是媳婦卻衝進去堅持要，婆婆就被趕出去，便難過回娘家拉救兵，沒想到公公竟然是站在媳婦這邊，雙方大打出手，婆婆被打傷了」，因為雙方鬧上警局，這起家庭醜事才曝光。

(中時新聞網)