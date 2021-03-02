潘裕文近來受邀擔任歌唱比賽代言人，「2021桃漾天籟歌唱大賽」由桃園市政府藝文設施管理中心主辦。潘裕文最近正在忙於籌備新作品，預計在4月初會發行新的音樂作品，並在4月23日在台北Legacy舉辦音樂會。

他已經有2年多沒有辦這樣的音樂會演出，相當期待，更是緊鑼密鼓地籌備中，他當年在《超級星光大道》比賽，獲得關注，如今《超級星光大道》比賽結束，已過14年，他與當年星光戰友們感情都還是很好，眾人有開聊天群組，雖然平時沒有很常見面聚會，都會透過群組互相關心，當有重要的事情例如發片新作品或結婚等好消息，也都會即時地互相問候。

他以歌唱比賽過來人的身份建議參賽者，在舞台上的時間很短，所以一定要在短時間內在舞台上把自己最突出的優點和最大的武器好好發揮，他表示雖然上台一定是會緊張的，更要做最充分的準備，多一點的練習保持穩定，做好120分的準備。

(中時 )