放眼隊史首度打進台北小巨蛋UBA公開一級4強的政治大學男籃隊，今天在109學年UBA公開男一級8強複賽，全隊得分點分散、共5人得分雙位數，終場100比73擊退義守大學，繼預賽後再度取得對戰勝利，複賽階段目前4戰全勝持續領先，義大則是3勝1敗緊追在後。

政大教練陳子威表示，賽前提醒球員放下昨天休兵日前3連勝成績，從今天起的剩下4場賽事仍要努力追求勝利，球員下半場都相當專注，團隊執行力也改善前3場個人單打居多的問題，打得更團隊，大家願意分享球就是好事，畢竟比賽關鍵時候還是要靠所有人一起努力才能獲勝，希望政大打出這樣的團隊球風，成為讓大家尊重的球隊。

上季和4強擦身而過的政大，目前晉級機會濃厚，今天賽後在休息室透過掌聲鼓舞士氣，而且持續了一段時間，今天為政大攻下24分的「政大航空」林彥廷表示，目前這樣的成績也是球隊設定的目標，要打出團隊心態， 然後不要有還有退路的輕鬆心態，大家要再更強勢點。

林彥廷並說，自己上一階段發揮不盡理想，思考如果幫助球隊，而自己也從練球時調整心態，希望能夠拋開壓力，「之前會覺得我進球幫助球隊是應該的，這樣的壓力其實不小，現在球迷可以再進場，讓我們打起來更high，我也開始進球後會吼叫一下激勵自己，但不能吼太久，得趕快記得回防，就是盡力打我習慣的球來幫助球隊，也希望可以在高中HBL之後睽違快2年再返小巨蛋，不然我都忘了球場動線了。」

林彥廷除了攻下24分，也斬獲8籃板、4助攻，隊友游艾喆投進本階段個人首記三分球，貢獻15分、5助攻，丁恩迪18分、10籃板；義守大學8強複賽3連勝後吞首敗，前役腳不舒服休兵1場的「戰神」邱子軒歸隊，繳出全隊最高18分，陳品銓10分。

政大游艾喆（中）攻得15分，傳出5助攻。（大專體總提供）

義守邱子軒休兵1場後歸隊，攻下18分。（大專體總提供）

義守吳彥侖本場達成UBA個人200助攻里程碑。（大專體總提供）

(中時 )