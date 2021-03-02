65歲大陸女星劉曉慶，是演藝圈著名凍齡美魔女，駐顏有術根本看不出年紀，不過近日卻被網友發現，她疑似整容拉皮，導致臉變得相當僵硬不自然，耳垂更疑似變形，引起熱議。

劉曉慶近日釋出一段「幸福是什麼？」視頻，影片中穿著格紋上衣的她，講述幸福的定義，不過卻被發現她的臉相當不自然，下半部的臉更是歪了，耳垂還變形，快跟下巴連在一起，讓網友都驚呼好嚇人。

劉曉慶被指臉看起來相當不自然。(圖／翻攝自微博)

其實，她上個月曬出的視頻，雖然沒像現在臉歪，但兩頰也是異常浮腫，看起來像含兩顆糖在嘴裡，讓網友都質疑她是不是整容失敗，不過還是有不少人認為她這樣的年紀，已經算保養得很好，「那又怎樣，確實看著很年輕」、「快七十的人了不易！希望友好評論」。

其實，保養得宜的劉曉慶，因為外表常看不出年紀，常被指整容，不過她之前受訪時曾說過，自己因為長得年輕，所以常被誤解整形，但自己其實是老不成，更進一步指出：「人的五官是不能變的，已經是劉曉慶了，把它變了運氣就完了，堅決不能變」，否認自己有動刀。

劉曉慶曾有過四段婚姻，曾與小提琴家王立、名導演陳國軍、配音名家阿峰、結婚，2013年她梅開四度，與美國華僑王曉玉結婚，不過她婚後沒生下一子半女，她也坦言不是沒有生育能力才不生，而是不認為孩子是自己生命的延續。

(中時新聞網)