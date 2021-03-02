新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，據陸媒報導，大陸去年最少100萬間實體小店因經營困難倒閉，其中江蘇、廣東、山東三省情況最嚴重，大陸業界呼籲政府協助推動減租、容許地攤經濟及利用大數據針對小店放貸，協助小店渡過疫情難關。

據大陸企業資料查詢機構「企查查」數據，去年1至11月，已吊銷301萬間個體戶營業執照。企查查分析師崔凡說，即使排除網路店面、流動攤販，小店倒閉數量仍達上百萬間。另有天津的店舖老闆表示，天津營口道潮流商圈的900公尺長道路一側，其中44間店舖已有17間停業，多間在轉讓中，經營狀況惡劣，「整條街的店舖都深陷掙扎」。

據了解，位處旅遊區、商業街的小店倒閉數量明顯高於住宅區，其中關閉的店舖有69.4％經營不足5年。從天津、長春、瀋陽、成都、廣州等城市情況來看，教育、健身等行業店舖倒閉較多。在四川、天津等地，旅遊景區內小店多依賴遊客，惟目前多經營慘淡而收店。

此情況下，不少業者「狗急跳牆」。上海一名奶茶店老闆依靠原來的店面難以維生，鋌而走險違法在直播平台開設色情直播間，最終被起訴。天津一名海鮮酒樓老闆為避債潛逃，導致已儲值、購買會員資格的民眾圍堵酒樓索賠，最終向有關部門投訴尋求解決辦法。

大陸多名專家呼籲，政府可找店舖出租人和承租人協調，降低租金，協助疫情下小店的生計。吉林省長春市一名商場負責人開先例，決定免除租戶2個月租金，減輕小店經營成本壓力。另有地方政府調整經營管理手段，允許小店在早市、夜市擺地攤，提高收入等。

(中時 )