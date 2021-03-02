蘇聯末代總書記-米哈伊爾·戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）在星期二舉行了自己的壽宴，以慶祝90歲大壽，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）特別發郵件恭賀，並稱讚戈巴契夫是一位影響世界歷史進程的傑出政治家。

路透社報導，在戈巴契夫上台之前，前蘇聯正遇到領導群老化凋零的危機，1982年底，72歲的布里茲涅夫(Leonid Brezhnev)過世，由蘇聯國家安全委員會主席，70歲的蘇聯國家安全委員會主席-安德羅波夫(Yuri Andropov)接任總書記，然而僅2年後，1984年安德羅波夫也因病去世，再由蘇共中央政治局委員-契爾年科(Konstantin Chernenko)接任，結果契爾年科執政僅1年也因病過世。蘇聯連續3年都在辦國喪，可能因為這原因，蘇聯共產黨內部決定由年輕的上台接任，從這角度來看，1985年3月11日以54歲之齡擔任蘇聯總書記的戈巴契夫就顯得獨樹一格。

戈巴契夫上台後，也的確展現較年輕的改革風貌，他先進行「歷史公開」，逐步揭露與承認史達林時代的歷史問題，包括平反「大肅反」時期的受迫害者與恢復名譽，並同意與美國展開裁減核武器的談判，再來是一連串的民主改革，以及釋放東歐，有助於結束冷戰，並且在1990年獲諾貝爾和平獎。

雖然他很希望蘇聯能維持一體，但是最終的結果是整個蘇聯解體為15個國家，因此許多俄羅斯的批評家指責他，認為他消滅了蘇聯，也失去了全球霸主地位。

近年來，莫斯科和華盛頓的關係已退化至冷戰後的新低點，戈巴契夫創造的和平局面逐漸不被重視，原本在他任內簽定的「中程飛彈條約」已經實質作廢。

再加上俄羅斯於2014年吞併了克里米亞半島，各種政治干預、地緣政治發生爭執一連串的爭執，進一步惡化了美俄關係。

普丁曾經在新年賀詞時為蘇聯的解體而感嘆，不過他在戈巴契夫的生日這天，仍發了一封祝賀電文，該電文也發表在克里姆林宮網站上，內容是「您是一位聰明而非凡的人物，我們這個時代傑出的政治明星，對國內和世界歷史的進程都產生了重大影響。」

(中時新聞網)