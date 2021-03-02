高中木棒聯賽最終12強淘汰賽點燃戰火，東大體中和玉里高中上演東海岸對決，在前6局一路落後的情況下，7局下一輪猛攻灌進6分大局，終場以7：5逆轉勝，搶得8強門票，投、打都建功的「小高一」邱賢嘉賽後被總教練陳峰岳點名是MVP。

東大體中先發投手方郁淮2局上遇亂流，挨3支安打丟2分，教練立刻換投，推上高一的邱賢嘉登板，他不但成功止血，還完成4.1局投球，只被敲2支安打、無失分，為球隊種下逆轉契機。

受到玉里高中先發投手田楊昇樺壓制，東大體中6局打完還以1：2落後，沒想到7局下風雲變化，東大體中先是以保送、安打逼退投了109球的田楊昇樺，面對接替投球的洪庭文，先是杜禹鋒安打追平比數，2出局、滿壘，邱賢嘉再補上清壘的三壘安打，一棒逆轉戰局。

陳峰岳稱讚邱賢嘉是此役的MVP，擅於應付高張力的比賽的他，從國中開始就常在關鍵時刻扮演靈魂人物，是大賽型選手，「我們賽前預估這場勝負會在2分之內，所以一開始就設定他當第二任投手，只要方郁淮掉2分就換。」

邱賢嘉坦言今天剛登板時還是會緊張，因為隊友鼓勵才安定下來，至於敲出致勝的三壘安打，連自己都意外，「當時只想碰到球，製造機會給下一棒打者，打出去很激動也很開心，前面打擊不是很好，這次打出來很開心。」

去年底台東體中前往玉里國中打友誼賽被慘電，邱賢嘉當時不只半局就投了近一小時，還丟掉6、7分，不過卻也趁此觀察到玉里打者特性，「他們拉打很厲害。」今天特別和捕手配球予以壓制。

從友誼賽被打爆到今天能搶下關鍵的12強戰，陳峰岳認為球隊上半年一直用比賽來調整陣容，花比較長時間做整合，現在看起來有收到效果，「一、二階還在試，所以打得有點危險，現在感覺有穩定下來。」明天8強戰台東體中將繼續迎戰三民高中。

(中時 )