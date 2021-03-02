全球各地先後展開疫苗接種作業，令市場對於經濟復甦前景更具期待，但美國指標10年期公債殖利率走揚，使成長股遭遇打壓，在美股短線震盪，部分投資人採取獲利了結動作，使其他股市呈現來回波動，投資布局不妨透過多重資產基金來因應，以兼顧市場投資機會及風險管理。

投信法人表示，今年景氣及企業盈餘可望回升，加上通膨壓力可控，市場資金也仍寬鬆，大環境對於風險性資產表現仍相對有利，不過疫苗施打成效，及疫情和緩速度，也需留意觀察，加上當前不少資產價格也處相對高檔，波動風險仍不可輕忽。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠認為，2021年在景氣復甦行情引導下，投資建議採多重資產3R關鍵策略，首先為earning Return掌握獲利契機，在基本面修復及企業營運可望好轉之下，金融市場有基之彈樂觀可期，加上美國提出大規模財政刺激方案，其他國家也不乏經濟刺激措施，股市仍具表現空間，投資人應持續參與，以免錯失獲利契機。

其次為Rotation strategy靈活輪動布局，今年來看，金融市場無論是區域或是風格輪動都將更加明顯，區域輪動起因於新興市場在疫苗施打下，有助推動內需經濟與觀光逐步復甦，而全球景氣回升及大宗商品價格上漲，也有助於新興市場經濟與企業獲利增長，而就風格輪動角度來看，景氣循環概念較重之價值股可望重拾表現，同時小型股也開始回神，資金及人氣再聚，面對各式轉換，建議投資人應採多元分散策略以提高投資勝率。

徐煒祥指出，最後為Risk management積極管理風險，今年景氣及獲利雖可望雙潭，但疫情控制狀況、殖利率上升等市場不確定性依然存在，因此投資布局上最好能兼顧機會與波動管理，才能達到進可攻、退可守的效果。

建議可配置潛力資產以把握上漲機會，成熟市場仍以美國為主，採成長與價值類股並重，也可適度搭配與股市連動度較高的可轉債，以參與全球景氣復甦行情。債市方面，在景氣回升下，高收益債違約率可望下滑，利差距下滑空間，亦可伺機布局，建議適度配置部分投資及債及公債，以降低投組波動風險，穩健因應。

(工商 )