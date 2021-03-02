觀察今年來大陸股市主要指數表現，皆繳出正報酬表現，其中以中小板指數一馬當先，今年漲幅近8.02％，明顯勝過創業板指數、上海綜合指數，儘管近日陸股呈現高檔震盪，在資金輪動下致類股走勢分化，不過無損中長期向上趨勢，可多留意關注中小板ETF，短線若逢回不失為趁勢布局的好機會。

法人表示，大陸經濟持續復甦，同時在全球疫情可望舒緩下，海外需求回溫亦有利於經濟表現續航，貨幣政策尚不會進入大幅收緊階段，加上兩會即將召開，政策紅利亦可期待，後市表現仍不看淡。中小板因成分股在科技、可選消費、醫療的占比較高，與未來五～十年國策重心相契，預料受惠程度及成長性更高。

群益深証中小板（00643）ETF經理人張菁惠指出，去年大陸因疫情較早取得控制，經濟活動也率先回復，搭配資金寬鬆、政策加持等條件，股市表現亮眼，在疫情影響下進一步催化新科技、新經濟產業發展之際，因此又以中小板、創業板之表現最佳。

後市來看，在經濟復甦態勢延續下，企業營運表現亦持續好轉，政策方面兩會即將召開，由於正逢十四五規劃的開局之年，根據以往經驗，兩會之後通常會有更多具體政策落地，科技自主政策料為一大重點。以科技為基礎的新經濟也將是主流趨勢，中小企業可望成為政策扶持重點，可說是接下來掌握大陸新經濟成長潛力和政策紅利行情之重點板塊。

張菁惠認為，觀察中小板指數成分股的組成，在科技、可選消費和醫療的占比高達59％，特別是在科技股的占比近38％，相較創業板指數、深証100指數明顯較高，且其成分股橫跨科技領域包括電動車、5G相關、人工智慧、新能源等，未來幾年政策方向，著重高科技產業的技術追趕，和獨立自主生產的趨勢下，受惠程度高，建議伺機布局中小板相關ETF，把握參與大陸新經濟成長契機。

(工商 )