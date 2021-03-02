當家中成員住院治療，壓垮家庭的往往不是醫療費用，而是昂貴的看護費；不論每天支付2000多元的一對一看護費，還是要請假陪病人，對家屬而言都是龐大的壓力。

李姓婦人因為罹患肝膿瘍，到中部某醫學中心住院治療，1個月後出院，當天李姓婦人的先生看著帳單，近10萬元的費用，其中超過一半是看護費。

衛生福利部南投醫院院長洪弘昌，了解南投人口老化嚴重，就診的患者多數在65歲以上，不少住院、手術的長者皆有照護需求，但是老伴年邁，子女多在外地工作，需僱請看護，但一對一看護每日收費2400元，還會因為節日、病人體重、疾病類別等因素而加價。

為了減輕病人及家屬照顧壓力及經濟負擔，南投醫院創立「照服員共聘模式」，提供機構及一般民眾不同需求的選擇。

南投醫院住院友善共聘照護模式，目前聘任84位照服員，在院輪值3班提供服務，依據照護比，共聘照服員的收費金額最多不超過1800元，低於一對一看護的收費，且照服員在照護工作外，也負起技能指導的任務，減輕家屬返家照護上的壓力，家屬可以依照家庭經濟狀況及病人特性，選擇適合的照服員共聘模式。

南投醫院與在地學校進行產學合作，栽培在地照服員，讓學生高職畢業後即可就業，並鼓勵持續在職進修完成大學學歷，提升專業知能，創造醫院與學校技術合作的交流管道，結合在地人力，吸引及培訓照服員，補足臨床與長照缺口；而友善照護模式，也榮獲國家生技醫療品質SNQ肯定，並由護理科主任葉麗月代表接受表揚。

(中時 )