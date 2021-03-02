PLATTS報導，國際原油站上65美元，石化供需緊繃強力催化，輕油價格漲到600美元，激勵遠東區上游石化原料最新報價悉數衝高。乙烯每噸飆高195美元，周漲幅22.8％；丙烯強彈150美元，周漲幅14.9％。台塑化（6505）石化收益豐收入袋。

此外，在進口貨源縮減、大陸下游聚酯業拉高開工率，EG報價連續大漲，每噸站上800美元整數關卡，勁揚95美元，漲幅13.48％；PTA報價也推進至660美元，躍進70美元，週漲幅11.8％。南亞（1303）、台化（1326）大吞補丸，東聯（1710）、中纖（1718）營運轉機發酵。

分析師表示，布蘭特原油每桶價格漲至65美元，美國對大陸乙烷出口量減少，而日本乙烯出口同步減少，激勵乙烯報價來到1050美元，丙烯每噸衝高至1155美元，PP業者利差空間明顯受挫。由於丙烯利差擴大，天津渤海化工集團公司延後年產60萬噸PDH（丙烯脫氫）產線歲修時程。

此外，大陸聚酯業者持續拉高開工率，EG庫存持續去化，而德州遭冰封，當地EG出口影響極大，推升遠東區現貨行情連二週大漲；大陸EG內銷報價也彈升219元人民幣。

廠商指出，大陸節後EG終端恢復超預期，3月聚酯負荷可恢復至90％以上，整體存在向好預期。隨著EG價格上漲，促進煤製乙二醇裝置復產，但整體仍無法抵消進口端的低迷，市場預計進口量在一季度仍然恢復較慢，保持偏低水平。

(工商 )