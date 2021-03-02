北市果菜市場攤商盼政府推「鳳梨消費券」救命。（吳康瑋攝）

國台辦突然宣布3月1日起暫停進口台灣鳳梨，但隨著鳳梨無法運至中國大陸銷售，引發在地農民擔憂，對此，北市第一果菜批發市場羅姓水果攤商2日指出，最近選購鳳梨的民眾漸增，但採收完的鳳梨山，仍在市場內繼續堆疊，且4月下旬至6月，才是鳳梨的盛產期，若不從根本解決，農民就只能眼睜睜看著心血泡湯，他認為遭拒的5萬公噸鳳梨，若全台灣每人吃1顆，就能銷完，喊話建議政府推出類似農遊券的「鳳梨消費券」，激發全民一起吃鳳梨。

羅姓攤商表示，遭阻擋的5萬公噸鳳梨約有3千萬顆，無論怎麼賣都賣不完，市場仍有不少存貨滯銷，並且產量只會越來越多，據統計數據顯示，北市第一、第二果菜市場，在2日凌晨到貨量高達21噸，上一批賣不完，隔天卻有更多到貨，目前市場的鳳梨出口速度，根本不可能賣得完，面臨嚴重的滯銷危機，只能由政府推行「鳳梨消費券」，帶動更多買氣。

北農則指出，公司已擬定方案如批發交易會鼓勵承銷人多採購，以及透過超市通路協調加量採購，並在各種通路加強行銷力道，希望大家能挺身支持在地農民，度過這場危機。

北農說，民眾除了可以親自到市場採買外，只要上網也可以透過「北農嚴選」的電商平台購買鳳梨及鳳梨加工製品，以行動力挺在地優良水果，此外，電商平台更設置購買專線，提供民眾多種選購方式，北農也趁機媒合企業團體，來協助加量購買，盡力改善鳳梨的銷售量。

對此，羅姓水果商認為，目前中央及各地方政府多管齊下的應對措施，仍然有限，陸方拋出一個決定，就足以重創台灣農業生計，中央僅以短時間的呼籲，讓民眾買氣稍稍提升，絕非長久之計，只是治標不治本。

他指出，每一顆採收下來的鳳梨，都是農民視同骨肉的寶貝，若政府再不重視農民的處境，未來台灣將不會有人願意繼續栽種鳳梨，並強調政府推出類似「鳳梨消費券」的政策，實際帶動購買意願，才能改善農民生活。

(中時 )