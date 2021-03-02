未來雖面臨少子化危機，但「公幼爭奪戰」之激烈程度，卻更勝以往。為提供家長多元的幼兒教育選擇，台南市政府規畫在3年內，將教保公共化提升至6成，預計3年內增設公幼107班、2836名，非營利幼兒園90班、2406名，共計197班、5242名，減輕家長育兒負擔。

少子化來襲，但為了擠進數量不多的公立幼兒園，不僅家長傷透腦筋，更成為地方政府的難題。南市府教育局為紓解家長壓力，於109學年度成立5所非營利幼兒園，選址皆擇定公共化比率相對較低的行政區，並由政府遴選優質法人營運，期能提供家長私立幼兒園以外的選擇。

南市府教育局長鄭新輝指出，台南市109學年度公幼已增設14班，並規畫於2024年累積增設107班、共2836個名額；而非營利幼兒園則計畫於2024年增設90班、2406個名額，二者合計197班、5242個名額，屆時，台南市公幼與非營利幼兒園合計將有2萬餘個名額。

鄭新輝表示，未來將優先自公共化比率低於4成的行政區設置幼兒園，同時增設2歲專班，滿足偏鄉需求，教保公共化比率將從2019年的25.4％，於2024年提升至60.2％。

教育局也表示，市府針對非營利幼兒園的軟硬體設備，都採取最高標準審視，財務、課程、人員聘用等，也都設有相關規定，並定期考核。教育局指出，非營利幼兒園收費相對平價，自今年8月起，家長每月負擔至多2500元、第2名子女再降1000元，第3名以上則完全免費，低收、中低收入戶也免繳費用，同時可優先註冊。教育局稱，非營利幼兒園無寒暑假，還提供延托服務，讓家長可以安心工作。

南市去年度新增的5所非營利幼兒園，分別為伯利恆佳里非營利幼兒園、西拉雅非營利幼兒園、崑山土城非營利幼兒園、南新非營利幼兒園及永仁非營利幼兒園。在崑山土城非營利幼兒園擔任老師的王美晴提到，非營利幼兒園有別於傳統幼兒園，會將教室分成好幾個不同的學習區，供孩子自由操作、探索與發現，落實角落教學特色。

(中時 )