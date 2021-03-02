台中也有熱氣球! 麗寶樂園渡假區4/2～4/11將舉辦「熱氣球夢想節」活動，除可搭乘繫留升空，現場還有熱氣球小教室、Walk in體驗等；麗寶福容大飯店同時推出「熱氣球住房專案」，3/3於官網推出限時24小時販售的早鳥專案，旅客動作要快！

麗寶樂園渡假區舉辦為期十天的「熱氣球夢想節」活動，地點選在緊鄰麗寶Outlet Mall二期的落羽松大草原，活動期間內有最多五顆熱氣球，以繩子固定於地面、定點升降的繫留升空體驗，遊客可以坐進熱氣球吊籃中，感受燃燒器噴出火焰，熱氣直衝向上帶領熱氣球離地近60公尺高度，飽覽周邊景緻。

麗寶表示，活動每日清晨5:30開放，入場清潔費每人100元，可各別抵用樂園、天空之夢摩天輪門票、麗寶國際賽車場Sodi/CRG卡丁車三種消費，繫留時間則為06:00～08:00、16:15～18:15，繫留體驗每人收費600元，視天候決定販售票數，售完為止；現場還有熱氣球小教室，由教練解說熱氣球飛行原理，以及可以走進由冷空氣膨脹的熱氣球內，來場獨特的walk in體驗，只要排隊就可免費參加。

此外，麗寶福容大飯店4/5～4/11推出「麗寶熱氣球夢想節假期」，含精緻雙人房乙晚、田園西餐廳自助早餐兩客、探索世界雙日暢遊門票兩張、熱氣球繫留搭乘體驗券兩張、順園日式料理御守套餐兩客、同樂券（迎賓飲料、三溫暖券、休閒活動DIY券等）兩張，兩人入住9,999元起。

「麗寶熱氣球夢想節假期」三天兩夜加贈4D王劇場券兩張，15,999元起；4/2～4/4另有兒童節住房專案，一泊二食玩樂園，搭配熱氣球入場券兩張9,999元起，選擇繫留搭乘體驗，每房兩人11,199元起。

麗寶樂園渡假區表示，想輕鬆規劃熱氣球假期，建議搭配渡假區內的住房專案，住飯店、玩樂園、搭摩天輪一次全包，3/3麗寶福容大飯店將推出限時早鳥搶購活動，官網上午9點推出「麗寶熱氣球夢想節假期」兩天一夜專案，只販售24小時，當日於線上填寫基本資料，可享早鳥優惠8,999元起。

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