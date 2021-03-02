東森房屋2日在東森購物台，舉辦別開生面的直播頒獎典禮，以線上直播方式，表揚去年度績優房仲業務。東森房屋是東森集團總裁王令麟第一個創立的事業，成立於民國77年，走店面不走樓面，並堅持不賺差價，去年營業額約三百億，去年九月開始設立會員導客中心，將東森購物會員導向東森房屋，預計今年營收增兩成。

本次共計有132名仲介精英現身領獎，因應防疫需求，採分梯、分流報到及個別上台領獎等管制方式，透過專業製播團隊的執行，多鏡面運鏡的切換，規格升級直逼國內頒獎典禮錄影，王令麟也特別現身頒獎，鼓舞士氣。

王令麟表示，東森房屋是自己創的第一個事業，對他來說別具意義，他對東森房屋的期許跟所有對東森事業一樣，要做消費者信任喜歡的老品牌，但更要創造新價值，不斷創新，把服務做到最好。

王令麟進一步提到，在回歸集團的一年多裡，東森房屋透過集團整合，創造新的商業模式，「東森客聯網」為房仲開發新的案件來源，報件率3.7％，報件後成功簽回委託的比例48.7％，而東森房屋今年的百萬經紀人達到377位，較去年提升21％，因為東森的品牌，東森的資源，東森的創新，讓大家賺到錢!

本次直播中，另一亮點就是留言抽東森幣活動，在直播中直接抽出四名8,888枚東森幣，直播後還會抽出東森民生用品大禮包20名、666枚東森幣1,000名，多項好獎拿不完；東森房屋整合行銷處甘庭昱協理表示，東森幣在東森購物商城中，於過年辦理樂透活動，已吸引9萬多名網友投注，將來使用的層面會更加擴散，是公司值得期待的行銷方案。

東森房屋營運長胡淑惠表示，近年跨業整合的話題發燒，但每家企業因侷限於自身產業的資源與範圍，無法做到大幅度的成果；但自家集團橫跨零售、媒體等多家公司，只要資源整合規劃好，就能夠給同業及消費者耳目一新的感受，相信這次線上直播的展現，就是運用集團資源，借力使力的具體佳績。

今年東森房屋不受疫情影響，業績與往年呈現上揚，百萬經紀人提升21％，人數達到377位，千萬經紀人則有五位，依序為中壢民權捷運加盟店賴俊成、北投奇岩捷運加盟店葉淑珠、仁愛加盟店李盈蓁、龍井東海加盟店曾麗卿、花蓮中山加盟店王一峰。

其中東森房屋全國總冠軍賴俊成，為七年級後段班，在進入房仲業之前，曾經在中原商圈擺過服飾攤、飲料攤等工作，2016年由中壢民權捷運加盟店店東廖文婷發掘，她慧眼獨具，看到這個年輕人深有潛力，並將自己經營客戶、待人處事的道理，傳授給賴俊成，就此開啟賴俊成在房仲業的傳奇，每年都有超過400萬元的服務費收入，去年高達兩千萬元，拿下全國總冠軍。

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