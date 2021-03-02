公司行號聘用新進員工時，都會請新人在報導當天，簽署報到文件及繳交相關資料，但日前有新鮮人投訴說，自己進公司時，竟遭人資主管要求提供警察刑事紀錄證明書，也就是俗稱的「良民證」，甚至恐嚇未提供就解約，北市勞動局則喊話，若經查證屬實，絕不輕饒。

對此，北市勞動局長陳信瑜指出，許多民眾對勞資雙方的責任及勞動契約的保障內容，一知半解，不少人連辦理到職，必須提供哪些文件，且依據哪條法律，都不知道，只能在心中畫上問號，因此有很多踏入社會不久的職場新鮮人，被雇主任意要求提供更多資料，其中，最常見的就是良民證、個人信用報告、前一份工作的離職證明書、退伍令等資料。

陳信瑜強調，無良公司、企業行號，切勿繼續逾越法令，勞動局將繼續嚴格的審查企業工作規定訂定內容，若經發現違法事宜絕不輕饒，她指出，若規定內容中出現「如未提供，視同解除雙方勞動契約」一句，恐於法無據。

陳信瑜說，事實上公司要求員工所提供的資料，除非與工作有關，或是法有明訂，不然雇主應尊重員工意願，不可逾越法令規定，像是要求保全人員提供良民證，就是合法，但要求所有新報到員工提供良民證，包含會計、人事或總機，就於法無據。

陳信瑜說，雇主訂定工作規則時，應以一般性且全體員工均適用的內容為主，若與工作相關資料證明書、文件或良民證，建議可訂於雙方勞動契約中；勞動局也會嚴格把關、審查公司工作規定的內容，避免發生雇主逾越法令、需索無度的情況發生。

依勞基法第70條規定，雇主雇用勞工人數在30人以上者，應依其事業性質，針對工作、休息、休假、工資、津貼及獎金、紀律、考勤、請假、獎懲及升遷、受僱及解僱、資遣、離職及退休、災害傷病補償及撫卹、福利措施等相關事項，訂立工作規則，並報請主管機關核備、公開揭示。

(中時 )