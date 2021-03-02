47名發起或參與去年民主派「35＋」初選人士，被指違反《港區國安法》，被落案起訴「串謀顛覆國家政權罪」，案件昨日(1日)於西九龍法院提堂。有關程序經過逾10小時仍未完結，直到其中一名被告楊雪盈於今凌晨約1點50分在庭上暈倒，法庭遂將案押後至今（2日）續審，事後亦有多名被告須送院。指定法官蘇惠德於中午再開庭，繼續聽取各被告的保釋申請陳詞，目前尚有多名被告仍未作陳詞，但蘇惠德表示，只會聆訊至晚上10點，若未能完成便要明天繼續。不少被告律師均提出嚴苛的條件以換取保釋，包括「不出席任何訪問或在社交媒體發表或轉載文章」，甚至在保釋期間不離開住所。

香港現任區議員劉偉聰今日親自申請保釋，承諾「以後不會參與任何等級的選舉，及與選舉有關的遊行、論壇等，且可取消所有專欄」。

有律師表示，控方的大部分指控是發生在去年7月1日之前，或《香港國安法》生效後短時間之內，被告並不熟悉法例，甚至根本不知道其行為是違法，形容如同「踩地雷」，如果被告清楚法例所包含的範圍，被告不會知法犯法做出被禁止的行為。

不少律師均提出嚴苛的保釋條件讓法庭考慮，包括不出席任何訪問或在社交媒體發表或轉載文章，甚至在保釋期間不離開住所。

香港47名被告共同被控一項串謀顛覆國家政權罪，被告們於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權，控方申請將件押後至5月31日再提訊，以等候警方進一步調旦，並引用黎智的案例反對讓各被告保釋，指他的計謀非常具組織，意圖顛覆政府，只是因疫情才無法實現，但他仍打算繼續計劃，一旦實行將造成不可逆轉和無法修補的破壞。

(中時 )