限量約65萬份的紙本藝FUN券，以3.6億元規模發行，使用期限至2月28日。文化部統計，最終使用率達99.5％，使用金額破3億元，民眾使用產業類別最高分別為書店與出版業、電影院及表演藝術產業。
紙本藝FUN券自去年9月9日開放使用，是繼數位藝FUN券後，專為智慧手機弱勢族群而設計的藝文消費專用券。僅限制第一波數位藝FUN券未中獎，且為18歲以下、65歲以上及身心障礙者的民眾領取。
數位藝FUN券使用期限於去年年底截止，最終使用率超過97％。紙本藝FUN券雖最終使用率高於數位藝FUN券，但距離截止期限不到一周時，還有逾8萬人尚未使用，讓文化部緊急於臉書接連呼籲民眾趕緊使用，最後一周，催出超過7萬人壓線消費。
誠品表示，誠品自去年就陸續推出幾波藝FUN券消費加碼回饋活動。去年底時，也曾發現數位藝FUN券即將到期截止，許多讀者把握時間購書，因而造成各門市人潮明顯增加的情況。據門市觀察，逾8成民眾使用數位券，3分之1的讀者會將藝FUN券全額600元一次用完，且以購書為主。
(中時 )
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