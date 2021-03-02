倫元投顧分析師陳學進表示，台股2日開高走低，終場下跌6.92點，跌幅0.04％，收在15,946.88點；櫃買指數亦同步下殺1.75點作收，跌幅0.9％，收在193.32點；三大法人進出方面，外資續賣67.83億元，投信續買2.5億元，自營商續賣54.64億元，惟外資法人於台指期轉買4,671口多單，累計淨空單部位為24,753口，心態轉趨謹慎保守。

美股受惠疫苗利多消息，喚起華爾街對經濟強勁復甦的希望、美債殖利率下滑、蘋果全美門市全面復業下，連兩日強彈帶動下，一度帶動台股早盤加權指數開高大漲309點。不過，由於市場投資人仍處於驚魂未定中，加上目前5日線及10日線上方形成蓋頭反壓，外資法人於上周五大賣近千億元後，需要時間消化，因此出現開高走低、消化賣壓。

在多頭架構不變下，預估只要守穩頸線關鍵支撐不破，則逢低震盪偏多策略不變。此外，就經濟面而言，全球經濟動能逐漸重回正軌，顯見在經濟面及資金面，仍續處於相對有利下，後市仍是震盪上看，並未改變。

個股方面，本周納入投資組合的矽創，連二年賺逾1股本，配合基本面、籌碼面及技術面相對有利下，只要量價不失控，預期後市仍有續漲機會。

選股方面，雖大盤於高檔震盪整理，除應維持「低接不追高」、「急漲急跌」反向操作的原則外，首選標的更要符合低基期、低位階、高成長、前景看佳、富爸爸加持之個股。

(工商 )